Кострома, 7 апреля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Летняя оздоровительная кампания 2021 года для детей в Костромской области пройдёт с серьёзными ограничениями. Об этом сообщает администрация региона.

Кадр из фильма «Каникулы строгого режима», реж. В. Зайцев

В области откроют 217 организаций отдыха и оздоровления детей, 8 из которых— загородные лагеря. Отряды будут наполняться не более чем на 75%, дети и сотрудники не смогут покидать лагерь во время смен. Посещение детей родителями в этот период запрещается.

Как и в 2020 году, детей обяжут предоставить справки об отсутствии контактов с инфицированными, а персонал учреждений — сдать тесты на наличие антител к коронавирусу. Охватить летней кампанией в области планируют около 47 тысяч детей. Окончательный вариант программы отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области на 2021 год утвердят до 15 мая.