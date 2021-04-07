Москва, , 11:04 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

«В отличие от Федерального списка экстремистских материалов, который размещается на сайте Минюста России, это будет государственная информационная система ограниченного доступа», — пояснил глава комитета Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Законопроектом предусматривается, что оператором системы с наделением соответствующими полномочиями станет Минюст России. На проведение всех необходимых мероприятий по созданию информационного банка экстремистских материалов до вступления закона в силу отводится год.

«Создаваемый банк данных поможет повысить эффективность работы как при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, так и при подготовке профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму», — дал оценку правительственному законопроекту Пискарёв.