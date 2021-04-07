Калуга, , 11:13 — REGNUM В Калуге в рамках забастовки, водители такси выдвинули требование агрегатору такси о повышении цен в тарифах «Эконом», «Детский» и «Комфорт», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

о информации калужских СМИ, таксисты требуют повысить не только стоимость посадки, но и стоимость километра в пути. Кроме того, работники потребовали от агрегатора убрать функцию «подать автомобиль через 10 минут» или сделать её платной (оплата за предварительный заказ — 50 рублей), а также убрать все дополнительные сборы с водителей. В случае отказа водители намерены бойкотировать заказы в часы пик и выполнять заказы других служб такси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже водители такси также высказали своё недовольство ценовой политикой компании-агрегатора.

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