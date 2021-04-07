Брянск, , 11:07 — REGNUM В Брянской области выявлены 88 новых носителей коронавируса 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем за предыдущие сутки. Прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V» сделали уже 78 763 жителя.

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Всего в Брянской области подтверждено 36 276 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 35 401 человек, в том числе 74 пациента выписаны за истекшие сутки.

С начала пандемии в регионе проведено 508 179 исследований на коронавирус, из них 1664 теста проверено за сутки.