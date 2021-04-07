Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM Аукцион по строительству изолятора временного содержания в Ростове-на-Дону не состоялся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что желающих построить объект за 600 млн рублей не нашлось. На конкурс не поступило ни одной заявки.

ИА REGNUM сообщало, что главное управление МВД России по Ростовской области объявило аукцион на строительство изолятора временного содержания на улице Доватора. Объект должен появиться к 1 декабря 2023 года. Средства на строительство ИВС выделены из федерального бюджета.

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