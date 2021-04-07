Джакарта, , 11:02 — REGNUM Индонезия и Великобритания договорились укреплять сотрудничество в сфере противодействия терроризму в ходе визита главы МИД Великобритании Доминика Рааба в Джакарту, сообщает Sindonews.

«Подписание меморандума о взаимопонимании по борьбе с терроризмом станет нашей платформой для укрепления сотрудничества в сфере безопасности», — заявил министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

«Я также приветствую усилия по углублению сотрудничества в оборонном секторе», — заявил глава МИД Великобритании.

«Мы надеемся на развитие сотрудничества в области оборонной промышленности и кадрового потенциала, гуманитарного сотрудничества и оказания помощи при стихийных бедствиях, а также безопасности на море», — заявил Доминик Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Индонезии и Великобритании обсудили сотрудничество в секторе здравоохранения.

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