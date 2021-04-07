Воронеж, , 10:59 — REGNUM Снижение уровня загрязнения реки Усмань в границах Воронежской области зафиксировано экологами по результатам мониторинга, сообщили 7 апреля в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области

«По результатам проб природных вод, отобранных 30 марта в контрольных точках, установлено снижение концентраций загрязняющих веществ в исследуемой воде. Экологи взяли пробы в контрольных точках: а/д мост у въезда в Воронежский государственный природный биосферный заповедник, с. Орлово, а/д мост, с. Новая Усмань, с. Бабяково, б/о ВГУ Веневитиново», — сообщили в департаменте.

В настоящее время состояние реки оценивается как удовлетворительное, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в районе впадения Усмани в реку Воронеж близки к нормативам, установленных для водоемов рыбохозяйственного значения. Следующий отбор проб в рамках мониторинга запланирован на 7 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, загрязнение реки Усмань (Усманки) было выявлено в декабре 2020 года, когда в реке на территории Воронежского природного биосферного заповедника имени Пескова погибла рыба. Загрязнение произошло в районе города Усмань Липецкой области, Росприроднадзор назвал виновных — ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья». В марте следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных и иных объектов лицами».

Подробнее: В Липецкой области возбудили уголовное дело о загрязнении реки Усмань