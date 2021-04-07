Порт-о-Пренс, , 11:00 — REGNUM Власти Гаити приняли решение об отказе от использования вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca, ранее предложенной стране Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках международного механизма COVAX. Об этом 7 апреля сообщает агентство Efe со ссылкой на источник в правительстве.

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По словам последнего, отказ правительства островного государства от использования данного препарата связан с «мировым переполохом по поводу нее» и потому власти стран посчитали, что жители Гаити «ее не примут».

При этом отмечается, что страна является одним из немногих государств, где на данный момент еще не стартовала вакцинация от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Гонконга может отказаться от планов по закупке вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca.