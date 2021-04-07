Москва, , 10:58 — REGNUM Вакцина «ЭпиВакКорона» показала свою эффективность против всех известных штаммов коронавируса. Об этом 7 апреля заявил глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов в эфире «Вести ФМ».

По его словам, вакцина работает против британского, южноамериканского и южноафриканского штаммов. Он добавил, что после получения прививки антитела образуются в 94% случаях.

«Вакцина дает иммунитет к коронавирусу как минимум на год», — сказал Семенов.

Ранее в Роспортебнадзоре пообещали проверить эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против южноафриканского штамма коронавируса.

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