Элиста, , 10:58 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал распоряжение, согласно которому Евгений Ченкалеев уволен с поста замминистра по строительству. Документ опубликован на сайте руководителя республики.

«Прекратить срочный служебный контракт, заключенный с Ченкалеевым Евгением Викторовичем, заместителем министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, освободить его от замещаемой должности и уволить с государственной гражданской службы Республики Калмыкия по инициативе гражданского служащего», — указано в документе.

Ченкалеев был назначен заместителем главы ведомства в августе 2018 года. До этого она с 2011 года работал в должности начальника транспорта и связи в минстрое РК.

ИА REGNUM напоминает, что должность министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия в настоящее время занимает Виктор Джанжиев.