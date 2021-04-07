Ярославль, 7 апреля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев уверен, что запрет компании «Zoom» на продажу своей платной версии российским госорганам не повлияет на качество дистанционного образования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Многие российские вузы являются государственными организациями.

Груздев

«Абсолютно никакой трагедии нет. Например, наш университет не является подписчиком Zoom'а. Мы развиваем свои платформы», — пояснил Михаил Груздев.

Также ректор добавил, что зачастую преподаватель и студенты сами выбирают на какой платформе они будут работать — поэтому запрет на покупку платной версии Zoom’а не окажет никакого влияния на образование в целом.