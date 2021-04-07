Петрозаводск, , 11:05 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 63 новых носителя коронавируса, что на пять человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 7 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в регионе выявлен 44 451 инфицированный, из них 42 151 человек выздоровел, в том числе 89 человек выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. От ковида скончались 407 жителей, также за 6 апреля в республике зарегистрировали три летальных исхода.

Отметим, что начиная с первого апреля 2020 года, в Карелии участились случаи госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией. Всего были госпитализированы 5554 пациента, из них 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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