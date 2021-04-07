Москва, , 10:56 — REGNUM Заседание Московской городской думы 7 апреля впервые с сентября 2020 года проходит в очном режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее решение накануне было принято комиссией по организации работы думы на основании протокольного решения законодательного собрания столицы от 24 марта 2020 года.

Депутаты, принимающие участие в очном заседании, предварительно прошли ПЦР-тестирование.

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