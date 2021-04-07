Владивосток, , 11:23 — REGNUM Во Владивостоке с 7 апреля введён особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Так, установлен запрет на посещение лесов, проведение там огнеопасных работ.

Особый противопожарный режим также предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора в городе и на дачах.

За нарушение требований пожарной безопасности установлены штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 5 апреля потушили 12 природных пожаров, также зафиксированы 148 термических аномалий.