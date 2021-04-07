Оренбург, , 10:53 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области директор школы дважды способствовала получению материальной выгоды для своего супруга, который занимает должность ее заместителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в райпрокуратуре.

По данным ведомства, с ноября 2020 года по февраль 2021 года были выявлены нарушения в сферах, входивших в круг обязанностей замдиректора по АХЧ, именно эту должность занимает супруг руководителя образовательного учреждения. В ноябре решался вопрос о премировании сотрудников. Премиальные выписали и заместителю директора. В это же день, по результатам рассмотрения прокурорского представления, замдиректора был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. При повторном выявлении нарушений со стороны прокуратуры опять последовало представление и вновь замдиректора объявили замечание. Но во всех случаях информация о наказании не поступила в комиссию при управлении образования.

Таким образом, директор не приняла мер к урегулированию конфликта интересов, что противоречит требованиям Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О некоммерческих организациях». Руководитель привлечена к дисциплинарной ответственности. Решается вопрос об увольнении ее супруга в связи с переводом на другую работу.