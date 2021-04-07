Орел, , 10:53 — REGNUM Третий пикет за отставку с поста губернатор Орловской области Андрея Клычкова прошёл в центре Орла 6 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители общественного движения «Граждане Орла».

Представитель общественников вышла на улицу Ленина с плакатом с требованием отставки Клычкова. Участница пикета рассказала, что является матерью ребёнка-инвалида, и в числе претензий к работе губернатора — отсутствие условий передвижения для маломобильных граждан и нежелание властей заниматься решением этого вопроса.

Видео с пикетом, выложенное в социальных сетях, получила горячую поддержку в обсуждениях.

«Я уверена, что надо менять губернатора и его команду. Под лежачий камень вода не течёт. Не попробуешь, не узнаешь. Менять надо!» — считает Юлия Т.

«СК давно пора тряхнуть этот серпентарий в нашем правительстве», — написала Елена Ш.

«На счет менять не знаю. Но заставить работать на совесть и для жителей — необходимо! Сейчас очень много говорильни со стороны губернатора», — написала Елена А.

«Мы можем говорить о воспитании лишь тогда, когда городская среда будет доступной, отремонтированной, когда каждому в моём городе будет приятно, что нормальные дороги, чистые дворы, зелёные деревья, когда не будет вечных «гарантийных обязательств», — написала Татьяна П.

Отметим, что пикеты за отставку с поста губернатора Андрея Клычкова, возглавившего регион в 2017 году, проводятся в Орле с середины марта 2021 года.