Уфа, , 10:55 — REGNUM В Башкирии намерены поддержать развитие гандбола в регионе. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе рабочей встречи с главой Федерации гандбола РФ Сергеем Шишкарёвым, которая состоялась в региональном правительстве.

Сообщается, что в настоящее время в Башкирии функционируют два гандбольных клуба из Уфы: женская команда «Уфа-Алиса» и мужская команда «УГНТУ-ВНЗМ». Они выступают в российской Суперлиге.

«Гандбол — хороший и красивый спорт. Мы — спортивная республика и всегда поддерживаем интересные начинания, особенно наших детей и молодёжи. Например, мы ввели в школах занятия спортивной борьбой, которая пользуется популярностью у подростков», — передает слова главы республики Радия Хабирова пресс-служба администрации главы региона.

Отмечается, что Хабиров поручил министерству молодёжной политики и спорта региона представить предложения по возможности создания в республике спортивного училища олимпийского резерва, а также план по внедрению занятий гандболом в общеобразовательных учреждениях пилотных районов и городов региона. При этом базовыми территориями по развитию гандбола предложено определить Стерлитамак и Уфу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии завершили строительство ледовой арены.