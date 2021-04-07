Уфа, 7 апреля 2021, 10:55 — REGNUM В Башкирии намерены поддержать развитие гандбола в регионе. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе рабочей встречи с главой Федерации гандбола РФ Сергеем Шишкарёвым, которая состоялась в региональном правительстве.
Сообщается, что в настоящее время в Башкирии функционируют два гандбольных клуба из Уфы: женская команда «Уфа-Алиса» и мужская команда «УГНТУ-ВНЗМ». Они выступают в российской Суперлиге.
Отмечается, что Хабиров поручил министерству молодёжной политики и спорта региона представить предложения по возможности создания в республике спортивного училища олимпийского резерва, а также план по внедрению занятий гандболом в общеобразовательных учреждениях пилотных районов и городов региона. При этом базовыми территориями по развитию гандбола предложено определить Стерлитамак и Уфу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии завершили строительство ледовой арены.