Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:55 — REGNUM Экологический парк на Муринских прудах (Нижний Тагил, Свердловская область) утонул в грязи из-за того, что газоны слишком поздно засеяли травой. Об этом заявил заместитель главы управления городского хозяйства Андрей Лебедев журналистам.

Газоны засеяли травой лишь к осени 2020 года. Трава не cмогла удержать почву, признал чиновник.

«Поэтому талая вода весной подняла легкую землю с торфом и разнесла ее по территории», — цитирует Лебедева портал «Е1».

Сейчас территорию парка уже подмели, добавил представитель мэрии. В 2021 году парк пережил резкий паводок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные жители раскритиковали состояние парка весной.