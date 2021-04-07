Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили принять на федеральном уровне единые правила посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов с животными. Соответствующий законопроект утвердили на пленарном заседании городского парламента в среду, 7 апреля, и направили на рассмотрение в Госдуму, сообщили в комитете Заксобрания Петербурга по законодательству.

Авторы документа, депутаты от «Единой России» Денис Четырбок и Сергей Никешин, предлагают правительству России разработать единые для всей страны правила, в соответствии с которыми можно будет посещать учреждения торговли и общепита с домашними животными.

«Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак», — сказал Денис Четырбок.

Он подчеркнул, что о запрете прохода в общественные места с животными в документе речи не идёт. Предлагается определить единые правила, в то время как сейчас пускать посетителей с животными или нет — решает администрация и владельцы заведений.

Петербургскую инициативу поддержал и Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ, рекомендовав Заксобранию Петербурга внести её на рассмотрение в Госдуму.