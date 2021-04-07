Вильнюс, , 10:56 — REGNUM Свободное передвижение по территории Литвы, которое было ранее запрещено из-за пандемии коронавируса, разрешено в стране. Соответствующее решение литовского правительства вступило в силу с 7 апреля.

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При этом с 15 декабря минувшего года в Литве были разрешены поездки только по территории самоуправления, где проживает человек, а выезд за пределы таковой запрещен, за исключением поездок на работу, на похороны близких, а также в медицинские учреждения и аэропорты.

Также с 25 февраля в Литве разрешили передвигаться между городом и находящимся рядом с ним районом, однако перед католической Пасхой (4 апреля) запрет был возобновлён в полной мере до 6 апреля.

Отметим, на сегодняшний день на территории Литвы выявлено за все время пандемии коронавирусной инфекции в общей сложности свыше 222 тыс. случаев заражения коронавирусом.