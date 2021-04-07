Аризона, , 10:52 — REGNUM В сети появились снимки нового автомобиля компании Nissan под индексом Z. Изображения нового авто размещены на сайте Carbuzz.

Nissan Z Carbuzz

Фото нового авто сделаны в американском штате Аризона. Внешность Nissan Z будет практически такая же, как у модели Z Proto, премьера которой прошла в 2020 году.

Экземпляр на снимке окрашен в серебристый цвет и имеет синий интерьер. Также сообщается, что Nissan Z получит автоматическую и механическую трансмиссии.

Внешне модель выделяется прямоугольной радиаторной решёткой, десятиспицевыми дисками, тормозными суппортами красного цвета и чёрной контрастной крышей.

Под длинным изящным капотом модели установлен 400-сильный твин-турбо мотор V6. Стоить новинка будет 34 995 долларов (около 2,68 млн рублей).

Ранее компания Nissan представила модернизированную версию внедорожника Patrol. Над моделью работали специалисты компании из подразделения Nismo. Машина получила развитый обвес, переработанную подвеску и более производительный мотор. Мощность исходного 5,6-литрового движка V8 была увеличена с 400 до 428 л. с.

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