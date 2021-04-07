Киев, , 10:54 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) может выделить Украине сразу два транша. Об этом заявил руководитель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко 7 апреля в интервью «Интерфакс-Украина».

"Главным предположением нашего макропрогноза остаётся продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша», — сказал он.

Шевченко отметил, что рассчитывает на принятие всех законов, необходимых для получения кредитов, как только Верховная рада Украины возобновит свою работу после карантина.

Глава НБУ подчеркнул, что в случае отсутствия кредитных денег, его ведомство не будет финансировать государственный бюджет Украины.

«Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта», — подытожил Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты МВФ спрогнозировали рост украинской экономики на 4% в 2021 году, а также снижение уровня безработицы в стране.

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