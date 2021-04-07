Петропавловск-Камчатский, , 10:49 — REGNUM В рамках своей рабочей поездки на Камчатку полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетил рыболовецкий колхоз имени В.И.Ленина. Он ознакомился с реализацией механизма «инвестиционные квоты» и заявил, что дальневосточные рыбаки говорят о том, что с учётом всех строящихся заводов к 2023 году они смогут в полном объёме перерабатывать всю рыбу, которая добывается на территории РФ.

Читайте также: Полпред Трутнев остался недоволен работой «Нацрыбресурса» на Камчатке

С помощью «инвестиционных квот» колхоз строит рыболовецкие суда. За последние четыре года на калининградской верфи было построено три высокотехнологичных траулера-сейнера. До 2025 года предприятие планирует получить ещё 12 современных судов и два рыбоперерабатывающих комплекса.

На Дальнем Востоке с помощью «инвестиционных квот» строятся рыбоперерабатывающие заводы — планируется что появится 14 предприятий. Из них девять уже начали работать на Камчатке, в Приморье и на Сахалине.

«Дальневосточные рыбаки говорят о том, что они с учётом всех строящихся заводов к 2023 году могут в полном объёме перерабатывать всю рыбу, которая добывается на территории Российской Федерации. Если говорить о заводе, который сегодня был представлен, то это лучший завод из тех, что я видел», — цитирует Трутнева пресс-служба правительства Камчатки.

Читайте также: Слезть с экспортной иглы Китая помогут рыбакам Дальнего Востока

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки на Камчатку провёл осмотр бухты Моховой и остался недоволен сроками реконструкции старых причалов.