Казань, , 10:48 — REGNUM Арбитраж Татарии ввел в отношении АО «Заинский завод металлоконструкций» первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Детали вердикта пока неизвестны, но решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

6 апреля 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Баранова — «введение наблюдения».

Производитель стройматериалов задолжал «Промсвязьбанку» более 347 млн рублей, что и стало среди прочего основанием для обращения с банкротным иском.

Напомним, «Промсвязьбанк» принадлежит ЦБ РФ. В основе претензий лежал кредитный договор третьего лица, по которому обеспечение предоставили две компании, включая заинский завод.

Помимо этого, банкротные претензии к заводу были у налоговой службы. Их и рассмотрели первыми. Следующие на очереди — требования банка.