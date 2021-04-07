Сеул, , 10:48 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 37 533 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По состоянию на 00:00 7 апреля в общей сложности первую дозу вакцины в стране получили 1 039 066 человек. Уровень вакцинации составил 1,99%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получили 8 877 452 человека, а препаратом Pfizer — 1 511 614 человек.

Между тем вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки получили 5722 человека. В общей сложности две дозы вакцины данной компании получил 33 414 человек.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на два человека до 38, однако причинно-следственная связь между вакциной и смертью не выявлена.