Горно-Алтайск, , 10:46 — REGNUM В Республике Алтай статистики провели обследование состояния здоровья населения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, лишь 38,6% жителей старше 15 лет оценили своё здоровье, как хорошее. 44,4% респондентов признали своё состояние удовлетворительным.

При этом выяснилось, что мужчины более привержены здоровому образу жизни. Все пять условий (отказ от курения и алкоголя, час ходьбы в день, употребление 400 граммов овощей и умеренность при потреблении соли) соблюдают 1,7% мужской половины республики. Среди женщин таковых оказалось лишь 1%.

При этом частичная приверженность здоровому образу жизни наблюдается у 59,3% женщин против 29% у мужчин.

«В Республике Алтай физической культурой и спортом занимались самостоятельно дома или на улице 18,1% женщин и 9,1% мужчин, в организованной форме (секциях, фитнес-центрах, группах здоровья) 14,6% и 18,6%, соответственно», — добавили в службе статистики.