Хабаровск, , 10:52 — REGNUM В Хабаровском крае возобновили гастрольную деятельность учреждения культуры. После отмены коронавирусных ограничений в турне по региону и за его пределы отправились не только театры, но музеи и библиотеки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Так, сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки с 13 по 16 апреля в селе Аян проведут курсы повышения квалификации «Библиотека в современном культурном и образовательном пространстве региона» для местных библиотекарей.

В преддверии Пасхи Дальневосточный художественный музей планирует представить выставку «Натюрморт» и провести мастер-класс по декупажу деревянного яйца в поселке Корфовский Хабаровского района.

Продолжает гастроли по Хабаровскому краю и музей имени Гродекова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков возобновит гастроли, прерванные пандемией коронавируса.