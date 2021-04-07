Лондон, , 10:45 — REGNUM С сегодняшнего дня, 7 апреля, в Великобритании начнут вакцинировать граждан препаратом от коронавирусной инфекции, разработанным американским производителем Moderna. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Первыми привиться этой вакциной жители Соединённого Королевства смогут в больнице общей практики Западного Уэльса. Отмечается, что в общей сложности по центрам вакцинации были распределены 5 тысяч доз препарата.

Вакцина Modernas является третьей, одобренной для использования в Великобритании, наравне с препаратами британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также вакциной от американской и немецкой фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Уточняется, что Соединённое Королевство закутило 17 миллионов доз вакцины Moderna, что будет достаточно для вакцинации 8,5 миллионов человек.

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«Я рад, что сегодня мы можем начать внедрение вакцины Moderna в Великобритании в Западном Уэльсе», — заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединённого Королевства заявило, что власти Великобритании должны продолжить вакцинировать население страны препаратом от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, несмотря на заявления представителя EMA об имеющейся связи между этой вакциной и образованием тромбов.