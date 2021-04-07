Москва, , 10:48 — REGNUM В 2020 году траты москвичей на жилье составили 16,5% от общего объема потребительских расходов. Такие цифры 7 апреля приведены на сайте столичного департамента экономической политики и развития.

В десятке крупнейших мегаполисов мира Москва заняла шестое место по уровню потребительских расходов. Вместе с тем, по данным международной группы Euromonitor, доля трат на жилье в общей структуре потребительских расходов у москвичей была ниже, чем у большинства участников топ-10 клуба крупнейших мировых столиц.

Согласно проведенному исследованию, расходы на жилье, включая коммунальные услуги и арендные платежи, в Москве в 2020 году составили 16,5% от общего объема потребительских трат. Этот показатель оказался в 1,8 раза меньше, чем Париже и Лондоне, где аналогичные расходы в 2020 году превысили 30%, и в 2,1 раза меньше, чем в Пекине — там доля расходов на жилье составила 35,2%.

При этом на одежду и обувь жители российской столицы тратили порядка 5,3% от общего объема своих потребительских расходов, на хозяйственные товары и услуги — 4,5%, что сопоставимо с долей аналогичных расходов в Нью-Йорке — 4,1%, Париже — 4,4% и Лондоне — 4,2%. Расходы москвичей на досуг и отдых составили 6,6% — больше, чем в Пекине, Дели, Стамбуле и Рио-де-Жанейро и меньше, чем в Токио, Париже, Нью-Йорке, где на эти траты ушло порядка 7,5−8,5 процента от общих расходов.

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