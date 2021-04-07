Москва, , 10:57 — REGNUM Сверхдоходы от продажи металла можно направлять на строительство государственных объектов. Такой вариант стабилизации цен на металлопродукцию, применяемую в строительстве, предлагают в Минпромторге, сообщает 7 апреля РБК со ссылкой на источники.

О предлагаемых вариантах стабилизации цен изданию рассказали два участника совещания, которое Минстрой провёл 6 апреля с участием представителей металлургических компаний.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предложил установить индикативную цену на металлолом, арматуру, металлопрокат и другие позиции, нужные в строительстве. В таком случае часть лишней маржи будут забирать у компаний, которые продают металл выше установленной цены. Для этого, например, повысят налоги на продажи по завышенным ценам.

Полученные таким образом деньги государство направит на возведение объектов. Такой формат, уточнили источники, предложил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Кроме того, предложено компенсировать изменение цены бюджетных строек за счёт повышенных поступлений налогов металлургических компаний. Если металлурги получат большую маржу за счёт высоких цен на металл, то заплатят в бюджет больше налогов.

«Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки», — пояснил источник.

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