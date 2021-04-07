Барнаул, 7 апреля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Власти Барнаула 7 апреля известили ещё об одном обрушении: на этот раз рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54, проведена эвакуация 23 жителей. Как сообщает телеграмм канал городской мэрии, инцидент произошёл в 13:20 местного времени.

Пресс-центр мэрии Барнаула Барнаул. Обрушение кирпичной кладки наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54

Дом 1954 года постройки был признан аварийным в 2013 году. В доме 31 квартира, проживают 64 человека. Пострадавших нет. Произведена эвакуация жителей дома. Для их размещения подготовлен пункт временного размещения на базе Детско-юношеской спортивной школы № 6 г. Барнаула (ул. С. Армии, 73).

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае вновь наблюдается ранняя весна, и активное снеготаяние несёт огромную угрозу аварийному жилому фонду. В Барнауле в ночь на 6 апреля пришлось экстренно эвакуировать более 50 жильцов дома по ул.1-я Западная, 51: произошло обрушение несущих конструкций. СКР возбудил уголовное дело во статье «Халатность».

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