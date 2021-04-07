Москва, , 10:41 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, российская валюта с открытия торгов падает еще на 0,4% к американскому доллару, доводя общее снижение с начала этой недели до 1,5% и открывая путь к достижению гораздо более впечатляющих курсовых значений около 80,00 рублей за доллар США в ближайшие дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Причины падения курса российской валюты очевидны, геополитическая напряженность на Юго-Востоке Украины нарастает, а вслед за ней нарастает и вероятность введения серьезных санкций в отношении России.

Ограничения на российский госдолг, отключение от SWIFT, эмбарго на поставки российской нефти, остается только гадать какой из вариантов будет выбран американской администрацией.

Как видно из заявлений и действий двух сторон возможностей для быстрой деэскалации практически не остается, именно поэтому на фоне относительно благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, инвесторы активно распродают российские акции и облигации, не просто выходя из активов, а уходя и из рубля.

С технической точки зрения, курс российской валюты еще 6 апреля преодолел рубеж, защищавший его от активации сценария с обвалом к 80,00 за американский доллар.

Теперь механизм запущен и остается лишь наблюдать как курс будет проходить все новые локальные уровни. На сегодня это отметка 77,20 курс уже закрепился выше, значит к концу дня можно ожидать значений 78,00−78,30 за доллар США», — считает эксперт.

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