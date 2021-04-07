Симферополь, , 10:38 — REGNUM Новым главой администрации столицы Республики Крым города Симферополя избран Валентин Демидов, до этого исполнявший обязанности мэра. Решение приняли депутаты Симферопольского городского совета на заседании 7 апреля.

По итогам конкурса на замещение должности главы администрации были отобраны две кандидатуры — и. о. главы администрации города Валентин Демидов и безработный Михаил Шумилин. По результатам голосования 32 депутата отдали голоса за Демидова, кандидатура Шумилина получила лишь один голос, сообщило «Крыминформ». Отметим, что Валентин Демидов стал пятым по счёту главой администрации Симферополя с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, кресло главы администрации Симферополя освободилось 19 февраля после ухода с должности Елены Проценко, которая проработала на посту чуть больше года — с октября 2019 года. Валентин Демидов пришёл на работу в администрацию столицы Крыма в сентябре 2020 года, на пост заместителя главы. До этого работал в должности министра экономического развития Крыма, а также директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя.

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