Ярослав Чингаев, Наталья Стрельцова, Дарья Антонова, 11 апреля 2021, 15:50 — REGNUM В Москву окончательно пришла весна. Снег растаял, а вместе с ним растаяли и дороги. Разбитый асфальт, потрескавшаяся плитка, колдобины на дорогах — всё это привычно для жителей города весной. О том, как выглядит Москва после затянувшейся зимы, в фоторепортаже ИА REGNUM.
С приходом весны происходят значительные колебания температуры: днём температура положительная, вечером — отрицательная, то снег, то дождь. Но кроме природных факторов, на состояние дорог в большей степени влияет технология укладки и качество используемых материалов.
Если заглянуть в бюджет Москвы на 2021−2023 гг., то мы увидим, что на содержание, разметку и ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог будет выделено 267,7 млрд рублей. Из них на 2021 год для обеспечение содержания дорожного полотна Москвы в нормативном состоянии выделено 82,8 млрд рублей. Кроме того, ежегодно из бюджета города будет выделяться по 7,4 млрд рублей на проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, устройству шумозащитных экранов, улучшению пешеходной доступности.
В итоге, несмотря на астрономические суммы, которые столичные власти тратят на благоустройство, качество дорожного покрытия в Москве остаётся низким. Дороги ежегодно нуждаются в ямочном ремонте, а плитка перекладывается зачастую сразу же после её укладки.
Отметим, с 1 апреля в Москве стартовал месячник по уборке и благоустройству городских территорий после осенне-зимнего периода. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова:
«Запланированы работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог, чтобы майские праздники, в том числе День Победы, наша столица встретила красивой и обновленной».
Остаётся надеяться, что ко Дню Победы Москву всё же успеют привести в надлежащий вид, тем более что и бюджет для этого уже давно заложен.
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