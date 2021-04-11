Ярослав Чингаев, Наталья Стрельцова, Дарья Антонова, 11 апреля 2021, 15:50 — REGNUM В Москву окончательно пришла весна. Снег растаял, а вместе с ним растаяли и дороги. Разбитый асфальт, потрескавшаяся плитка, колдобины на дорогах — всё это привычно для жителей города весной. О том, как выглядит Москва после затянувшейся зимы, в фоторепортаже ИА REGNUM.

Асфальт на ул. Братиславская
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Асфальт на ул. Братиславская
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Рабочие ставят заплатки на асфальт в Марьино
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Рабочие ставят заплатки на асфальт в Марьино
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
«Мосводосток» меняет люки в Марьино
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Плитка на Люблинской улице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пешеходный переход на Люблинской улице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Плитка в парке Зарядье
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Малый Москворецкий мост
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Малый Москворецкий мост
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Большая Ордынка
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Старомонетный переулок
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Большая Полянка
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выход из метро «Баррикадная»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Новый Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Замена плитки на улице Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У метро «ВДНХ»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У метро «ВДНХ»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У метро «ВДНХ»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

С приходом весны происходят значительные колебания температуры: днём температура положительная, вечером — отрицательная, то снег, то дождь. Но кроме природных факторов, на состояние дорог в большей степени влияет технология укладки и качество используемых материалов.

Рабочие ставят заплатки на асфальт в Марьино
Рабочие ставят заплатки на асфальт в Марьино
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Большая Ордынка
Улица Большая Ордынка
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Если заглянуть в бюджет Москвы на 2021−2023 гг., то мы увидим, что на содержание, разметку и ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог будет выделено 267,7 млрд рублей. Из них на 2021 год для обеспечение содержания дорожного полотна Москвы в нормативном состоянии выделено 82,8 млрд рублей. Кроме того, ежегодно из бюджета города будет выделяться по 7,4 млрд рублей на проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, устройству шумозащитных экранов, улучшению пешеходной доступности.

Парк «Музеон»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк искусств «Музеон»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобусная остановка у метро «Октябрьская»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная у парка имени Горького
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Нет стока воды в парке у метро «Сретенский бульвар»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк искусств «Музеон»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перекладывают плитку у метро «Чистые пруды». 31 марта 2021
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плитка гуляет из-под талой воды. Сретенский бульвар
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плитка у входа в парк имени Горького
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плитка у метро «Октябрьская»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плитка у метро «Октябрьская»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плитка у метро «Октябрьская»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремонт дорожного покрытия на улице Сретенка 31 марта 2021
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремонт на улице Сретенка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремонт. Улица Сретенка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Нет стока воды в парке у метро «Сретенский бульвар»
Нет стока воды в парке у метро «Сретенский бульвар»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В итоге, несмотря на астрономические суммы, которые столичные власти тратят на благоустройство, качество дорожного покрытия в Москве остаётся низким. Дороги ежегодно нуждаются в ямочном ремонте, а плитка перекладывается зачастую сразу же после её укладки.

Пешеходный переход на Пушкинской площади
Пешеходный переход на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пешеходы вынуждены обходить ремонтные работы на Страстном бульваре по проезжей части
Пешеходы вынуждены обходить ремонтные работы на Страстном бульваре по проезжей части
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, с 1 апреля в Москве стартовал месячник по уборке и благоустройству городских территорий после осенне-зимнего периода. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова:

«Запланированы работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог, чтобы майские праздники, в том числе День Победы, наша столица встретила красивой и обновленной».

Асфальт на пересечении 3-й Тверской-Ямской и ул. Чаянова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ливнёвка на Садовой-Самотёчной улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лихов переулок
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Садовая-Каретная улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поплывшая плитка на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Чаянова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Долгоруковская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Долгоруковская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Брюсов переулок
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Брюсов переулок
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Плитка на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пешеходы вынуждены обходить ремонтные работы на Страстном бульваре по проезжей части
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Страстной бульвар
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ул. Каретный ряд
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пешеходный переход на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хорошо уложенная плитка
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Остаётся надеяться, что ко Дню Победы Москву всё же успеют привести в надлежащий вид, тем более что и бюджет для этого уже давно заложен.

Читайте ранее в этом сюжете: Тротуары Москвы не пережили зиму — фоторепортаж