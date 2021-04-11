11 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, Наталья Стрельцова, Дарья Антонова, , 15:50 — REGNUM В Москву окончательно пришла весна. Снег растаял, а вместе с ним растаяли и дороги. Разбитый асфальт, потрескавшаяся плитка, колдобины на дорогах — всё это привычно для жителей города весной. О том, как выглядит Москва после затянувшейся зимы, в фоторепортаже ИА REGNUM.

С приходом весны происходят значительные колебания температуры: днём температура положительная, вечером — отрицательная, то снег, то дождь. Но кроме природных факторов, на состояние дорог в большей степени влияет технология укладки и качество используемых материалов.

Рабочие ставят заплатки на асфальт в Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Большая Ордынка Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Если заглянуть в бюджет Москвы на 2021−2023 гг., то мы увидим, что на содержание, разметку и ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог будет выделено 267,7 млрд рублей. Из них на 2021 год для обеспечение содержания дорожного полотна Москвы в нормативном состоянии выделено 82,8 млрд рублей. Кроме того, ежегодно из бюджета города будет выделяться по 7,4 млрд рублей на проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, устройству шумозащитных экранов, улучшению пешеходной доступности.

Нет стока воды в парке у метро «Сретенский бульвар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В итоге, несмотря на астрономические суммы, которые столичные власти тратят на благоустройство, качество дорожного покрытия в Москве остаётся низким. Дороги ежегодно нуждаются в ямочном ремонте, а плитка перекладывается зачастую сразу же после её укладки.

Пешеходный переход на Пушкинской площади

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пешеходы вынуждены обходить ремонтные работы на Страстном бульваре по проезжей части

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, с 1 апреля в Москве стартовал месячник по уборке и благоустройству городских территорий после осенне-зимнего периода. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова:

«Запланированы работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог, чтобы майские праздники, в том числе День Победы, наша столица встретила красивой и обновленной».

Остаётся надеяться, что ко Дню Победы Москву всё же успеют привести в надлежащий вид, тем более что и бюджет для этого уже давно заложен.

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