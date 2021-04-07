Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Дети петербургского врача-нефролога Александра Земченкова от брака с Ириной Земченковой, пропавшей без вести 11 лет назад, требуют от следователей провести «нормальное расследование», а не обвинять их отца в убийстве матери без доказательств. Об этом в интервью «КП Петербург» сообщил старший сын медика Геннадий.

Напомним, Ирина Земченкова, врач-гинеколог петербургского роддома №9, без вести пропала в феврале 2010 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело об убийстве, но до недавнего времени фигуранта в деле не было. Спустя 11 лет отец Ирины Земченковой смог попасть на встречу с главой СК РФ Александром Бастрыкиным, после чего расследование уголовного дела было возобновлено.

60-летний Александр Земченков стал главным подозреваемым, а затем и обвиняемым по делу. По словам его адвоката, на одном из допросов мужчина признался, что случайно причинил жене смерть во время ссоры. Однако признание это было сделано без участия адвоката. По словам сына Ирины и Александра — Геннадия Земченкова, в самом начале расследования следователи проверяли причастность отца, а также его самого и сестёр к исчезновению женщины.

«Я и сестры за то, что бы было правосудие и всё было доказано, а не просто свалено на человека, который был ближе всего к маме. Я не верю в причастность папы к этому событию. Я считаю, что папа не виноват, он не такой человек, который способен совершить убийство мамы», — заявил сын обвиняемого в убийстве.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Земченков освобожден от должности главного нефролога Санкт-Петербурга по собственному желанию.

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