Казань, , 10:59 — REGNUM В столице Татарии снесут развлекательный комплекс «Ривьера». В бронировании клиентам отказывают, а кто оплатил отдых ранее, возвращают деньги.

Здание комплекса было выкуплено на торгах еще в декабре 2020 года питерской компанией ООО «Кравт Инвест», сообщает «Реальное время». Объект выставлялся на аукционе почти за 900 млн рублей, но был приобретен за 418 млн рублей. Сотрудники администрации концерт-холла «Ривьеры» заявили о закрытии комплекса 15 мая.

Развлекательный центр занимает порядка 2,7 гектара земли и расположен на берегу реки Казанка. По мнению экспертов рынка недвижимости, здание морально устарело. О начале работ по сносу не сообщается, нет информации и о том, что появится на месте «Ривьеры».

ИА REGNUM напоминает, летом 2020 года казанский аквапарк «Ривьера» после публикаций в соцсетях о большом скоплении отдыхающих на его территории оштрафовали на 50 тыс. рублей.

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