Калуга, 7 апреля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Калуге в ночь на 7 апреля в одной из квартир дома № 2 по улице Фомушина произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

40.mchs.gov.ru Комната после пожара

По предварительной информации, погибший мужчина 1967 года рождения отравился угарным газом. Комната, в которой находился погибший, была закопчена, обгорела кровать, рядом с ней следователи обнаружили окурки сигарет и бутылки из-под спиртных напитков. Тело мужчины направлено на судебно-медицинское исследование для определения причины смерти. Устанавливаются возможные родственники погибшего.

Следствие проводит мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.