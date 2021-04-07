Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Ростовская не вошла в число регионов России, которые получат вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную научным центром «Вектор». Ранее появилась информация о том, что первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в 40 регионов РФ.

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«Ростовская область пока не вошла в этот список», — уточнили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

Напомним, что общее количество полученной Ростовской областью вакцины от COVID-19 с начала прививочной кампании составляет около 180 тысяч доз. За весь период участниками прививочной кампании стали 159 тысяч жителей Дона. Из них 100,5 тысячи человек полностью закончили цикл вакцинации.

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