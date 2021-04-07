Набережные Челны, Татария, , 10:33 — REGNUM На заводе КамАЗ стартовали испытания нового газового двигателя Р6 производительностью 700 л. с., предназначенного для тягача «КамАЗ-54 901». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Силовой агрегат тестируют на новом испытательном стенде. Стоит отметить, что настройка стенда началась ещё в конце 2020 года, однако окончательно настроить его удалось только сейчас.

На стенде можно тестировать как традиционные моторы V8, так и новые агрегаты P6. Новый Р6 (в дизельной версии) является на данный момент самым мощным камазовским мотором. Его производительность равна 550 л. с. Сейчас на стенде обкатываются газовые модификации этого же мотора.

В компании подчеркнули, что все газовые моторы, выпущенные на заводе, будут испытываться на новом стенде.

Напомним, в конце марта 2021 года КамАЗ представил сочлененный низкопольный автобус особо большого класса «КАМАЗ-6292» с электрическим силовым агрегатом. Электробус будет проходить дорожные испытания в Москве. Он рассчитан на 135 человек. В автобусе есть места для инвалидов и беременных.

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