Оренбург, , 10:31 — REGNUM В Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы задержана крупная партия цветов из шести стран, сообщает Управления Россельхознадзора.

Из Казахстана в грузовике при отсутствии фитосанитарных сертификатов перевозились растения для защищенного грунта в горшках, срезанные цветы и бутоны свежие (5475 штук) происхождением из Нидерландов, Польши, Коста-Рики, Мексики, США и Италии. Ввоз этих товаров на территории России не допущен.

Кроме того, с 26 марта по 5 апреля 2021 года на границе пресекли ввоз 141 тонны продовольствия из Киргизии и Казахстана. С нарушениями пытались доставить в Россию сухофрукты. Орехи, рис, фасоль, семена люцерны. На продукты отсутствовали или были недействительными фитосанитарные документы. На ввезенные семена люцерны перевозчик не смог предоставить документы, подтверждающие сортовые и посевные качества.

В отношении владельцев товаров возбуждены административные производства.

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