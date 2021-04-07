Иркутск, , 10:31 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 7 апреля в регионе зарегистрировано 39 328 случаев коронавируса (+82 за сутки), в том числе у 2313 детей (+5 за сутки). При этом 36 554 пациента выздоровели (+106 за сутки).

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От COVID-19 кончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 42 года и женщины в возрасте 59 лет, 81 год, 85 лет. Общее количество жертв коронавируса в Новосибирской области составляет уже 1662 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1503 пациента (-36 за сутки), в том числе семеро детей (за сутки данные не изменились).

В отделениях реанимации находятся 57 (-5 за сутки) человека. На ИВЛ — 17 пациентов (+2 за сутки).

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