Киев, , 10:32 — REGNUM На пункте пропуска «Марьинка» между ДНР и Украиной прошла передача тела украинского силовика, исчезнувшего 3 апреля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба 10-й Горно-штурмовой бригады ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.

В ВСУ отметили, что погибший пропал неожиданно, на месте исчезновения не нашли никаких следов боя.

«Что именно могло случиться с военнослужащим — нам пока это не известно. Рассматриваются версии разные, в том числе потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия», — сказано в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, причину и обстоятельства гибели боевика ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, обесточили населённый пункт Васильевка и повредили один жилой дом.

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