Киев, 7 апреля 2021, 10:32 — REGNUM На пункте пропуска «Марьинка» между ДНР и Украиной прошла передача тела украинского силовика, исчезнувшего 3 апреля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба 10-й Горно-штурмовой бригады ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.
В ВСУ отметили, что погибший пропал неожиданно, на месте исчезновения не нашли никаких следов боя.
В пресс-службе не уточнили, причину и обстоятельства гибели боевика ВСУ.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, обесточили населённый пункт Васильевка и повредили один жилой дом.
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