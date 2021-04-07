Уфа, , 10:36 — REGNUM Повторное расследование смерти медика от COVID-19 завершено в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба регионального профсоюза работников здравоохранения.

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Пресс-служба профсоюза работников здравоохранения передает слова главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Аяза Камалова, который сообщил, что документы по факту смерти медика от COVID-19 уже переданы в фонд социального страхования (ФСС).

«Ждем решения в пользу родственников медика и ее несовершеннолетнего сына, оставшегося сиротой», — передает пресс-служба профсоюза слова председателя профсоюзной организации Республиканской станции скорой медицинской помощи Ильзиры Усмановой.

Сообщается, что с начала пандемии в Башкирии страховые выплаты фонда социального страхования по факту смерти медиков были переданы 30 заявителям. Это те случаи, где доказан факт инфицирования на рабочем месте COVID-19, пояснили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники Следственного комитета по Башкирии проверяют сведения о невыплате медикам положенных компенсаций.