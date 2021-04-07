Нью-Дели, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки на территории Индии было выявлено 115 736 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 7 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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При этом ранее самое больше число носителей коронавируса было выявлено в стране 5 апреля, когда было зарегистрировано 103 558 случаев заражения SARS-CoV-2.

По информации министерства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 12 801 785.

Также указывается, что за последние 24 часа в Индии 630 пациентов скончались от COVID-19 и теперь коронавирусом суммарное количество летальных исходов достигло 166 177.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране 11 792 135 пациентов вылечились от нового заболевания и еще 843 743 — проходят лечение.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 96 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.