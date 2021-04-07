Ярославль, 7 апреля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. 7 апреля заседание муниципалитета Ярославля началось при очень странных обстоятельствах — без действующего председателя, в отсутствии прямой трансляции и при неработающем сервере, что не позволяет депутатам видеть документы, за которые они голосуют. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Монитор депутатов в муниципалитете Ярославля

Председатель муниципалитета Артур Ефремов заболел и госпитализирован. Вместо него заседание начал вести заместитель Сергей Калинин. Что произошло с сервером и трансляцией, пока неясно.

Председатель фракции КПРФ Евгения Овод предложила не проводить голосование в такой ситуации, но это предложение не прошло. Наиболее острым вопросом является принятие изменений в Генплан города. В повестке дня он стоял первым. Перед началом заседания мэрия предложила перенести его рассмотрение на более позднее время.

Схожая ситуация в муниципалитете Ярославля была лишь в декабре 2012 года во время конфликта между депутатским корпусом и мэром Евгением Урлашовым. Тогда муниципалитет собрался в субботу для обсуждения бюджета, а мэр запретил своим сотрудникам выходить на работу в этот день. Тогда сервер также не работал, депутаты могли голосовать только вручную.