Москва, , 10:27 — REGNUM Производители сахара-песка и подсолнечного масла получат субсидии, компенсирующие затраты на изготовление продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Объём выделяемых субсидий составит 9 млрд рублей, средства поступят из резервного фонда. Данные меры, как отмечают в правительстве, позволят зафиксировать цены на продукцию. Стоимость 1 кг сахара не должна превышать 36 рублей для оптовых покупателей и 46 рублей для розничных, 1 литра масла — 95 и 110 рублей соответственно.

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Денежные средства будут распределены на основании заявок, поступивших из регионов РФ. Предполагается, что по фиксированным ценам будет реализовано 600 тыс. литров масла и 600 тыс. кг сахара-песка.

Кроме того, в правительстве утвердили правила предоставления субсидий, по которым предприятия получат компенсации из расчёта 10 рублей на 1 л масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз России считает ситуацию на продовольственном рынке стабильной и не видит предпосылок для резкого роста цен на какие-либо товары.

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