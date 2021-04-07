Нур-Султан, 7 апреля 2021, 10:26 — REGNUM Пути увеличения казахстанско-иранского товарооборота обсудили главы МИД Ирана и Казахстана Мохаммад Джавад Зариф и Мухтар Тлеуберди, 7 апреля сообщает агентство «Казинформ».
Стороны обсудили развитие сотрудничества в транспортно-транзитной и сельскохозяйственной сферах. В частности, отмечена важность использования потенциала железной дороги Узень (Казахстан) — Беркет (Туркмения) — Инчебурун (Иран).
Тлеуберди отметил, что железная дорога позволяет быстро добраться до Персидского залива и рынков стран Европы. Стороны договорились продолжить диалог в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Отметим, по итогам 2020 года товарооборот между Казахстаном и Ираном составил $237 млн, что на 37,2% меньше, чем в 2019 году.