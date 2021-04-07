Москва, , 10:26 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XII съезда онкологов и радиологов. Мероприятие приурочено к 25-летию Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что отечественная онкологическая служба с честью выдержала серьёзные испытания, связанные с коронавирусом, и многое делает для повышения эффективности медицинской помощи.

«Участники съезда обменяются результатами исследований и накопленным опытом, обсудят широкий круг проблем в онкологии. Съезд пройдёт плодотворно», — выразил уверенность Путин и пожелал успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, почти на 14% выросло число раковых больных в России за последние десять лет.

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