Сеул, , 10:26 — REGNUM Южная Корея и Евросоюз намерены укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Данная договорённость была достигнута 7 апреля в ходе встречи министра обороны Южной Кореи Со Ука и председателя военного комитета ЕС генерала Клаудио Грациано.

В ходе встречи генерал Грациано выразил поддержку усилиям Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова и сохранению мира в Индо-Тихоокеанском регионе, а также намерение укрепить стратегическое партнёрство посредством обменов в будущем.

В свою очередь, глава южнокорейского военного ведомства подчеркнул важность сотрудничества в условиях быстро меняющейся обстановки в области международной безопасности.

Со Ук также попросил ЕС принять активное участие в Сеульском оборонном диалоге (SDD) и Министерской конференции ООН по поддержанию мира.

Стороны договорились делиться опытом в сферах морской безопасности, борьбы с терроризмом и кибербезопасности.