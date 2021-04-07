Москва, , 10:29 — REGNUM Москва пока не приняла решение о формате участия в климатическом саммите 22−23 апреля, ожидается дополнительная информация от Вашингтона. Об этом сообщил 7 апреля замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он рассказал, что американские организаторы саммита направили российской стороне пояснения по формату, программе и смысловому наполнению мероприятия. В Москве обобщают и анализируют эти сведения, пока к американским коллегам остаются вопросы.

«Когда мы получим полную ясность, тогда и будет приниматься решение относительно формата нашего участия», — сказал Рябков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит по климату, который состоится 22−23 апреля в виртуальном формате. Ожидается участие в саммите 40 мировых лидеров.

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